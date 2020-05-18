На Кондратьевском град, в Купчино солнце: капризная погода снова удивила петербуржцев
Пока в районе метро Беговая хлещет ливень, в Купчино солнечно, и о том, что где-то идет дождь говорят только темные тучи далеко на горизонте. Сегодня петербургская погода вновь капризничает и поражает жителей города на Неве своей неоднозначностью.
Тем временем в Купчино светило солнце
Особенно «порадовала» она тех, кто живет на Кондратьевском проспекте – там людям пришлось спасаться от града. А вот в Кудрово небесное светило долго не могло определиться – выглянуть из-за тучки или спрятаться за ней. В результате – мелкий дождь и периодически ненадолго появляющееся солнце.
В Приморском районе сегодня шел дождь
Но дождем и градом жителей города на Неве не напугать – «нелетная» погода не остановила петербуржцев от прогулок. Индекс самоизоляции в Северной столице упал до 1,7 баллов. «На улице много людей. Останьтесь дома», - сообщает Яндекс. Однако показатель пока держится на прежней отметке.
в Кудрово тоже дождливо и пасмурно
Погода в Санкт-Петербурге 18 мая 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU