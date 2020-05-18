2020-05-18T15:07:53+03:00
Общество

На Кондратьевском град, в Купчино солнце: капризная погода снова удивила петербуржцев

Жители Северной столицы делают фото из разных районов города [видео]
Алина ЧЕМЕРИС
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Жители Кондратьевского проспекта прятались от градаЖители Кондратьевского проспекта прятались от града
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Пока в районе метро Беговая хлещет ливень, в Купчино солнечно, и о том, что где-то идет дождь говорят только темные тучи далеко на горизонте. Сегодня петербургская погода вновь капризничает и поражает жителей города на Неве своей неоднозначностью.

Тем временем в Купчино светило солнце

Тем временем в Купчино светило солнце

Особенно «порадовала» она тех, кто живет на Кондратьевском проспекте – там людям пришлось спасаться от града. А вот в Кудрово небесное светило долго не могло определиться – выглянуть из-за тучки или спрятаться за ней. В результате – мелкий дождь и периодически ненадолго появляющееся солнце.

В Приморском районе сегодня шел дождь

В Приморском районе сегодня шел дождь

Но дождем и градом жителей города на Неве не напугать – «нелетная» погода не остановила петербуржцев от прогулок. Индекс самоизоляции в Северной столице упал до 1,7 баллов. «На улице много людей. Останьтесь дома», - сообщает Яндекс. Однако показатель пока держится на прежней отметке.

в Кудрово тоже дождливо и пасмурно

в Кудрово тоже дождливо и пасмурно

Погода в Санкт-Петербурге 18 мая 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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