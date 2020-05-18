Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге на 18 мая 2020 года: всего 1,6 балла, уходим на «дно»

18 Май 2020 2020-05-18T15:06:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Начало новой рабочей недели ознаменовалось резким ростом числа людей на улицах. Так, Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге на 18 мая 2020 года составил всего 1,6 балла, что означает очередной антирекорд. До нынешнего момента ниже 1,7 он не опускался.

- По состоянию на 13:00 был зафиксирован показатель в 1,6 балла. Это означает, что на улицах очень много людей, - сообщает сервис Яндекс.Карты, отслеживающий онлайн ситуацию с распространением коронавируса.

И хоть это на 1,4 балла выше, чем в обычное, «мирное» время, ситуация все равно не радужная. Такой показатель находится уже в красной зоне. Впрочем, там же оказались и все крупные города России.

Лишь в Москве было 2,1 балла. По 1,6 показывали Нижний Новгород и Краснодар, а Воронеж упал до 1,4.

Скажется ли такой результат на росте заболеваемости, покажет лишь время. Напомним, что инкубационный период коронавируса составляет около двух недель

ИСТОЧНИК KP.RU