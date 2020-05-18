Увидеть МКС невооруженным глазом смогут петербуржцы до конца мая

18 Май 2020 2020-05-18T15:24:57+03:00

Несколько ночей подряд ее можно будет разглядеть на небе в виде яркой звезды

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В ближайшие две недели петербуржцы смогут невооруженным глазом увидеть Международную космическую станцию. С Земли она будет выглядеть как яркая звезда. Сейчас на ее борту находятся космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и Крис Кэссиди. О том, что россияне смогут разглядеть станцию в небе, рассказали в официальной группе Роскосмоса в соцсети.

– До конца мая на большей части России и в странах ближнего зарубежья проходит сезон вечерней видимости Международной космической станции! – говорится в сообщении.

Чтобы не пропустить это событие, на специальном сайте можно просчитать время, когда станция будет отчетливо видна над каждым конкретным городом, рассказали в Роскосмосе. Так, над Петербургом МКС можно будет разглядеть 19 мая в 00:09, 01:45 и 23:21 часов. Всматриваться в небо 20 мая стоит в 00:58 ночи, а 21 мая – в 00:10 и 23:22. 22 мая станцию должно быть видно в 00:59, 23 мая – в 00:11 и 23:23. 25 мая – в 23:25 часов. МКС пролетает с юго-запада на юго-восток, а чтобы увидеть ее – смотреть нужно в сторону юга.

Расписание видимости МКС из Петербурга. Фото: скриншот с сайта heavens-above.com

ИСТОЧНИК KP.RU