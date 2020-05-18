В парке Монрепо в Выборге разбили грушево-яблоневый сад

18 Май 2020 2020-05-18T15:31:10+03:00

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Знаменитый Выборгский парк Монрепо потихоньку возвращается к жизни. Здесь уже разрешили семейные и одиночные прогулки, а также экскурсии по пять человек, а теперь садовники высадили у входа грушевые и яблоневые деревья.

- Сад слева от входа решили разбить согласно историческим планам XVIII века, когда топиарные плодовые сады были в моде. Деревьям придавали определенную форму с помощью стрижек и специальных опор для роста. Монрепо станет первым в России топиарным садом с плодовыми деревьями, - сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

Сами саженцы были закуплены в специализированном питомнике в Германии. Все груши и яблони имеют хорошую морозоустойчивость, что важно для северного климата.

После того, как деревья подрастут, где-то через год, яблоням и грушам придадут различные формы. Их сделают и сетчатыми, и вертикальными, и горизонтальными, и естественной формы. А вот сами плоды будут съедобными и наверняка вкусными.

ИСТОЧНИК KP.RU