В парке Монрепо в Выборге разбили грушево-яблоневый сад
Знаменитый Выборгский парк Монрепо потихоньку возвращается к жизни. Здесь уже разрешили семейные и одиночные прогулки, а также экскурсии по пять человек, а теперь садовники высадили у входа грушевые и яблоневые деревья.
- Сад слева от входа решили разбить согласно историческим планам XVIII века, когда топиарные плодовые сады были в моде. Деревьям придавали определенную форму с помощью стрижек и специальных опор для роста. Монрепо станет первым в России топиарным садом с плодовыми деревьями, - сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.
Сами саженцы были закуплены в специализированном питомнике в Германии. Все груши и яблони имеют хорошую морозоустойчивость, что важно для северного климата.
После того, как деревья подрастут, где-то через год, яблоням и грушам придадут различные формы. Их сделают и сетчатыми, и вертикальными, и горизонтальными, и естественной формы. А вот сами плоды будут съедобными и наверняка вкусными.
ИСТОЧНИК KP.RU