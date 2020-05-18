2020-05-18T15:46:10+03:00
Общество

Рейды по проверке ношения масок прошли в Ленобласти

Инспекторы прошлись по магазинам во Всеволожском районе
Петр КИБЕР
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Во Всеволожском районе прошли рейды по магазинам. Фото: vk.com/vsev_regВо Всеволожском районе прошли рейды по магазинам. Фото: vk.com/vsev_reg
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В рейды по торговым точкам Всеволожского района провели чиновники местной администрации. В их поле зрения попала и МЕГА, которая закрылась через два дня после открытия. Здесь хватило пятницы и утра субботы, чтобы губернатор Ленобласти решил прекратить эксперимент.

- В номинации самое короткое открытие года, победу одержала – МЕГА. Крупные ТЦ не смогли на 100% обеспечить соблюдение санитарных норм и правил. Результат - снова закрыты. В «красной зоне» Ленинградской области работа торговых центров площадью больше 25 тыс.кв.м остановлена, - сообщает пресс-служба администрации Всеволожского района.

Что касается остальных магазинов, то здесь ситуация оказалась более-менее приличной. Выписано несколько протоколов, роздано с десяток предупреждений , но в основном масочный режим соблюдают и владельцы торговых точек и их посетители.

Также дружинники регулярно проверяют отсутствие людей на детских и спортивных площадках, шашлычников на озерах и так далее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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