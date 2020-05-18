Скульптура «Старушка с собачкой» может появиться в Санкт-Петербурге недалеко от Мариинского театра
Старушка в очках и кружевном головном уборе ведет на поводке маленькую собачонку – так выглядит композиция известного скульптора Романа Шустрова – создателя всеми любимого Петербургского ангела в Измайловском саду. 14 мая художник умер от пневмонии, и теперь в память о нем жители Северной столицы хотят установить в городе еще одну скульптуру, созданную им.
- Эта скульптурная композиция уже существует и представляет собой настоящий символ, культурный код города: интеллигентную старушку с томиком стихов подмышкой и с собачкой на поводке, - отмечает в своем обращении в Фейсбуке директор кукольной галереи «ВахтановЪ» Ирина Мызина.
«Поселить» старушку планируется в сквере на пересечении улицы Лабутина и Прядильного переулка. Таким образом, трогательный памятник будет находиться в 10 минутах ходьбы от Мариинского театра и 5 минутах от Никольского собора. Назвать скульптуру предлагается «Культурный код Северной столицы».
Проголосовать за установку памятника можно на сайте проекта «Культслед». В пользу скульптуры Романа Шустрова уже высказались более 2,5 тысяч человек.
ИСТОЧНИК KP.RU