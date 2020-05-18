2020-05-18T16:41:49+03:00
Общество

Скульптура «Старушка с собачкой» может появиться в Санкт-Петербурге недалеко от Мариинского театра

Ее просят установит жители в память о Романе Шустрове – авторе знаменитого ангела в Измайловском саду
Алина ЧЕМЕРИС
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Трогательный памятник предлагают установить в сквере на пересечении улицы Лабутина и Прядильного переулкаТрогательный памятник предлагают установить в сквере на пересечении улицы Лабутина и Прядильного переулкаФото: СОЦСЕТИ
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Старушка в очках и кружевном головном уборе ведет на поводке маленькую собачонку – так выглядит композиция известного скульптора Романа Шустрова – создателя всеми любимого Петербургского ангела в Измайловском саду. 14 мая художник умер от пневмонии, и теперь в память о нем жители Северной столицы хотят установить в городе еще одну скульптуру, созданную им.

- Эта скульптурная композиция уже существует и представляет собой настоящий символ, культурный код города: интеллигентную старушку с томиком стихов подмышкой и с собачкой на поводке, - отмечает в своем обращении в Фейсбуке директор кукольной галереи «ВахтановЪ» Ирина Мызина.

«Поселить» старушку планируется в сквере на пересечении улицы Лабутина и Прядильного переулка. Таким образом, трогательный памятник будет находиться в 10 минутах ходьбы от Мариинского театра и 5 минутах от Никольского собора. Назвать скульптуру предлагается «Культурный код Северной столицы».

Проголосовать за установку памятника можно на сайте проекта «Культслед». В пользу скульптуры Романа Шустрова уже высказались более 2,5 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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