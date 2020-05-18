2020-05-18T17:02:14+03:00
Общество

Финансовый комитет ЗакСа разрешил урезать бюджет Санкт-Петербурга на 100 миллиардов рублей

Из-за коронавируса доходы города существенно снизятся
Петр КИБЕР
Поделиться:
Профильный комитет ЗакСа разрешись скорректировать бюджет в сторону уменьшения.Профильный комитет ЗакСа разрешись скорректировать бюджет в сторону уменьшения.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Бюджетно-финансовый комитет Заксобрания Санкт-Петербурга поддержал законопроект о корректировке бюджета 2020 года. На такую меру город был вынужден пойти из-за ситуации с коронавирусом , которая сильно ударила по людям, бизнесу и, в том числе, по туризму.

- Документом предлагается уменьшить доходную часть до 573,1 млрд руб., расходную – до 677,1 млрд руб. Увеличив дефицит до 104 миллиардов, - сообщает пресс-служба петербургского парламента.

Члены комитета особо отмечают, что под оптимизацию расходов не попали публично-нормативные обязательства и социальные выплаты населению.

По сокращение попала Адресная инвестиционная программа, однако деньги на объекты, сдаваемые по планам в 2020 году, дадут полностью.

Другим пунктом, для борьбы с коронавирусом, а также поддержки граждан и бизнеса, Резервный фонд увеличат до 31 млрд руб.

Напомним, что согласно трехлетнему проекту бюджета, в 2020 году доходы бюджета Санкт-Петербурга должны были составить почти 675 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Комиссию для медработников, которым отказали в выплатах по коронавирусу, создадут в Санкт-Петербурге
«Сюрприз» в виде 166 мин времен ВОВ нашли возле газопровода в Ленобласти
Больше 2,5 тысяч медработников болеют коронавирусом и пневмонией в Санкт-Петербурге
Детские сады откроются 1 июня в «зеленой зоне» Ленинградской области
Полиция возбудила уголовное дело после гибели мамы на глазах двух малышей в ДТП на Суворовском проспекте
ОСК намерена перенести свой офис из Москвы на Васильевский остров Санкт-Петербурга
Из центра спасения тюленей попытался сбежать один ластоногий
Коневоды из Ленобласти просят спасти донскую кобылу от мясника
В 31-й Горбольнице коронавирусом заразились 42 медика
Традиционных школьных линеек и последних звонков в 2020 году в Санкт-Петербурге не будет
Стало известно, сколько свободных аппаратов ИВЛ осталось для больных коронавирусом в Санкт-Петербурге
В Пулково встречают вывозной рейс из Болгарии Румынии
Осужденный за теракт в петербургском метро подал иск на 238 тысяч рублей из-за плохих условий в СИЗО
Финская авиакомпания Finnair в июле начнет летать в Санкт-Петербург и Москву
Финансовый комитет ЗакСа разрешил урезать бюджет Санкт-Петербурга на 100 миллиардов рублей
Скульптура «Старушка с собачкой» может появиться в Санкт-Петербурге недалеко от Мариинского театра
Александр Беглов посетил новый корпус госпиталя в «Ленкспо»
Рейды по проверке ношения масок прошли в Ленобласти
В парке Монрепо в Выборге разбили грушево-яблоневый сад
Увидеть МКС невооруженным глазом смогут петербуржцы до конца мая
Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге на 18 мая 2020 года: всего 1,6 балла, уходим на «дно»