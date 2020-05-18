Финансовый комитет ЗакСа разрешил урезать бюджет Санкт-Петербурга на 100 миллиардов рублей

18 Май 2020 2020-05-18T17:02:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Бюджетно-финансовый комитет Заксобрания Санкт-Петербурга поддержал законопроект о корректировке бюджета 2020 года. На такую меру город был вынужден пойти из-за ситуации с коронавирусом , которая сильно ударила по людям, бизнесу и, в том числе, по туризму.

- Документом предлагается уменьшить доходную часть до 573,1 млрд руб., расходную – до 677,1 млрд руб. Увеличив дефицит до 104 миллиардов, - сообщает пресс-служба петербургского парламента.

Члены комитета особо отмечают, что под оптимизацию расходов не попали публично-нормативные обязательства и социальные выплаты населению.

По сокращение попала Адресная инвестиционная программа, однако деньги на объекты, сдаваемые по планам в 2020 году, дадут полностью.

Другим пунктом, для борьбы с коронавирусом, а также поддержки граждан и бизнеса, Резервный фонд увеличат до 31 млрд руб.

Напомним, что согласно трехлетнему проекту бюджета, в 2020 году доходы бюджета Санкт-Петербурга должны были составить почти 675 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU