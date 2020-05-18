Осужденный за теракт в петербургском метро подал иск на 238 тысяч рублей из-за плохих условий в СИЗО

18 Май 2020 2020-05-18T18:04:00+03:00

Два из осужденных за теракт в метро фигуранта, подали иски о плохих условиях в СИЗО. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Колпинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск Акрама Азимова к Управлению Федеральной службы исполнения наказаний и Управлению Федерального казначейства о признании их действий незаконными и взыскании компенсации за допущенные нарушения. Иск подал осужденный на 28 лет фигурант дела о теракте в петербургском метро. А претензиями стали ограничения и плохие условия содержания в Следственном изоляторе.

- Азимов пишет, что 12.03.2019 он был помещен в СИЗО-1, где находится по настоящее время. С момента помещения в СИЗО он не имеет возможности общаться со своей женой и отцом в достаточном объеме по причине того, что цензурой СИЗО не пропускаются многие его письма по надуманным причинам, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Также осужденный жалуется на плохое качество питьевой воды, вызывающей рвоту, отсутствие вентиляции в тесной камере, где другие его сокамерники постоянно курили, режим в СИЗО с ранними подъемами и питание сухими пайками во время выездов на заседания в суд.

Азимов требует устранить нарушения и взыскать в его пользу 238 170 рублей.Такой же иск направил и другой фигурант дела о теракте Мухамадюсуп Эрматов.

ИСТОЧНИК KP.RU