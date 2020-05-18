В Пулково встречают вывозной рейс из Болгарии Румынии
Очередной вывозной рейс прилетит в петербургский аэропорт Пулково в понедельник, 18 мая. Около семи часов вечера здесь ожидают посадку самолета, который должен привезти жителей Санкт-Петербурга Ленинградской области.
- По отработанной схеме в Пулково готовятся встречать жителей Петербурга и Ленинградской области - 21 человек прилетит вечером из Софии и Бухареста,- сообщает пресс-служба Смольного.
В аэропорту уже давно развернут пункт осмотра, где всех туристов проверят на наличие признаков респираторных инфекций, после чего тех, кто внешне здоров, отвезут по домам в сопровождении полиции.
Людей, которые не могут отбыть двухнедельный карантин дома, отправят в обсерватор в пансионате «Балтиец» в Репино.
Напомним, что с апреля в Санкт-Петербург вывозными рейсами прилетело больше двух тысяч человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU