В Пулково встречают вывозной рейс из Болгарии Румынии

18 Май 2020 2020-05-18T18:31:51+03:00

В Пулково ждут вывозной рейс из Болгарии и Румынии Фото: Олег ЗОЛОТО

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Очередной вывозной рейс прилетит в петербургский аэропорт Пулково в понедельник, 18 мая. Около семи часов вечера здесь ожидают посадку самолета, который должен привезти жителей Санкт-Петербурга Ленинградской области.

- По отработанной схеме в Пулково готовятся встречать жителей Петербурга и Ленинградской области - 21 человек прилетит вечером из Софии и Бухареста,- сообщает пресс-служба Смольного.

В аэропорту уже давно развернут пункт осмотра, где всех туристов проверят на наличие признаков респираторных инфекций, после чего тех, кто внешне здоров, отвезут по домам в сопровождении полиции.

Людей, которые не могут отбыть двухнедельный карантин дома, отправят в обсерватор в пансионате «Балтиец» в Репино.

Напомним, что с апреля в Санкт-Петербург вывозными рейсами прилетело больше двух тысяч человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU