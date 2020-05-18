Традиционных школьных линеек и последних звонков в 2020 году в Санкт-Петербурге не будет

18 Май 2020 2020-05-18T18:35:06+03:00

Белые банты и праздничные ленты в этом году не пригодятся Фото: Виктория ДУДИНА

Праздники в честь окончания учебного года перенесут в онлайн-формат. Выпускные, скорее всего, тоже пройдут виртуально

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Учебный год в петербургских школах заканчивается 22 мая. Но праздника Последнего звонка - в традиционном его формате - уже точно не будет.

В комитете по образованию "Комсомольской правде в Петербурге" напомнили: в городе до 31 мая 2020 года действует запрет на проведение массовых мероприятий. А значит школьные линейки 25 мая провести не удастся.

- Наверняка каждая школа придумает какой-то свой формат, как отметить этот день: организуют онлайн-марафоны, челленджи, - уверены в ведомстве. - Каких-то единых рекомендаций мы учебным заведениям на этот счет не давали. Но собраться в школе и организовать праздник, как обычно, точно не получится.

Вопрос с выпускными вечерами формально пока открыт. Как минимум, непонятно, когда они вообще будут, потому что еще не названы новые даты проведения ЕГЭ. Но в Смольном уже предупредили, что проведение "Алых парусов" в июне 2020 года маловероятно. А в Минпросвещения выдали рекомендации: провести выпускные праздники в онлайн-формате.

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ИСТОЧНИК KP.RU