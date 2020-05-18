2020-05-18T18:43:43+03:00
Общество

В 31-й Горбольнице коронавирусом заразились 42 медика

15 мая здесь умер завотделением лучевой диагностики Виктор Парфило
Петр КИБЕР
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В 31-й Городской больнице коронавирусом заразились 42 человека.В 31-й Городской больнице коронавирусом заразились 42 человека.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Главный врач Городской больницы номер 31 Санкт-Петербурга рассказал, как обстоят дела в клинике. Ситуацию Анатолий Рывкин обсудил с губернатором Александром Бегловым. В частности, было озвучено, что в больнице коронавирусом болеют больше 40 человек.

- На сегодняшний день в медучреждении коронавирусом заразились 42 медработника. Средств индивидуальной защиты, которые сейчас есть у 31-й клинической больницы, должно хватить персоналу на месяц, - пишет газета «Петербургский дневник».

По словам главврача, сейчас для предотвращения заболеваний, всех поступающих пациентов отправляют в обсервацию, пока не придет тест на коронавирус. Сам тест делает организованная в больнице лаборатория.

Обследуют больных и в отделении лучевой диагностики, которым последние 25 лет руководил врач-рентгенолог Виктор Парфило. Он сам заразился коронавирусом и 15 мая умер от осложнений болезни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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