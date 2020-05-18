2020-05-18T18:44:40+03:00
Добрые дела

Коневоды из Ленобласти просят спасти донскую кобылу от мясника

Лошадь отправили на убой, и, чтобы выкупить и перевезти ее, нужно 100 000 рублей
Анна ПОСЛЯНОВА
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Лошадка молода и здорова, но предыдущим хозяевам она оказалась не нужнаЛошадка молода и здорова, но предыдущим хозяевам она оказалась не нужнаФото: СОЦСЕТИ
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Молодую кобылу донской породы – «золота донских степей, гордости и достояния нашей страны» – спасают от участи стать колбасой. Лошадь отправили на убой к одному из мясников Пензы. Весть об этом разлетелась по соцсетям и дошла до коневодов из Ленобласти, которые восстановили старинную усадьбу и сами оказались в бедственной ситуации из-за коронавируса.

– Девочка здорова, но очень напугана: из табуна, ко всему еще надо приучать, – сообщает хозяйка конного клуба, тренер по верховой езде Светлана Василевская. – Сегодня утром мы внесли залог за кобылу, чтобы дать ей отсрочку на 10 дней. За это время ее необходимо выкупить и спасти из этого ада. Но возможности выкупить ее полностью у нас сейчас нет: мы и сами все еще пытаемся оправиться от последствий карантина и экономического кризиса.

Стоимость кобылы 85 000 рублей. Еще 22 000 рублей нужно будет отдать, чтобы транспортировать лошадку в Петербург.

– Мы будем благодарны любой помощи, – добавляет Светлана. – Если у кого-то есть возможность выкупить кобылу самостоятельно, пожалуйста, обращайтесь: дам координаты мясника. Это был бы самый лучший вариант.

КАК ПОМОЧЬ?

Выкупить кобылу самостоятельно. Для этого нужно обратиться с Василевским по номеру: 8 (911) 826 61 30.

Помочь выкупить лошадь материально. Сумму с пометкой «На выкуп донской кобылы с бойни» можно направить на карту «Сбербанка», привязанную к номеру Василевских.

ИСТОЧНИК KP.RU

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