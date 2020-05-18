2020-05-18T18:56:06+03:00
Дом. Семья

Из центра спасения тюленей попытался сбежать один ластоногий

Питомца отловили в коридоре среди шлангов
Петр КИБЕР
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Когда побег не удался. Фото: vk.com/sealrescueКогда побег не удался. Фото: vk.com/sealrescue
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Новый мем, сравнимый со знаменитым Ждуном, может родиться петербургском Центре спасения тюленей. Здесь сбежать из приюта попытался один из ластоногих питомцев, но что-то пошло не так…

- Когда побег не удался, - лаконично подписано фото большеглазого тюленя, сидящего в коридоре на спутанных шлангах от водяного насоса.

И если некоторые пользователи соцсетей обеспокоились моральным состоянием животного, которое из дикой природы попало в непривычную обстановку «у него стресс», то другие весело пошутили над ластоногим. В комментариях отметилось даже Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге.

- Уже хочет на волю, образцовый пациент; Ничего: первый блин - комом, второй - не догоните; Когда чуть-чуть не смог и взгрустнулось, - пишут петербуржцы под фотографиями беглеца.

Ведь все понимают, что в Центре он наберется сил, подлечится, после чего вернется в родные воды Финского залива.

ИСТОЧНИК KP.RU

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