ОСК намерена перенести свой офис из Москвы на Васильевский остров Санкт-Петербурга

18 Май 2020 2020-05-18T18:59:00+03:00

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Васильевский остров готовится встречать сотрудников Объединенной судостроительной корпорации. В одном из бизнес-центров компания уже арендовала около 7 тысяч квадратных метров. Теперь здесь нужно сделать ремонт и обеспечить всю необходимую инфраструктуру, в том числе закрытые каналы связи.

- В офисе на Васильевском острове разместятся основные структурные подразделения ОСК, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе корпорации. - Со временем площади в бизнес-центре ЦКБ «Рубин», которые сейчас занимает ОСК, будут освобождены. Также как будут освобождены площади в бизнес-центре «Легион II» на Большой Татарской улице.

Однако ОСК сохранит за собой помещение в переулке Антоненко – в нем будет располагаться руководство. Всего же ожидается, что в Северной столице станут работать порядка 300 сотрудников Судостроительной корпорации. В их числе те, кто отвечает за гражданское судостроение, техническое развитие, айти-сферу и материальное обеспечение, часть кадровой службы, финансово-экономического блока. Часть сотрудников останется в Москве.

Переехать ОСК планирует до конца июля 2020 года, однако все будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

ИСТОЧНИК KP.RU