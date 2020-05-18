2020-05-18T19:09:48+03:00
Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело после гибели мамы на глазах двух малышей в ДТП на Суворовском проспекте

Дело возбудили в отношении таксиста и водителя автобуса, которые, предположительно, стали виновниками страшной аварии [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Гибель матери двух маленьких детей в страшном ДТП на Суворовском проспекте стала уголовным делом. Фото: vk.com/dorinspbГибель матери двух маленьких детей в страшном ДТП на Суворовском проспекте стала уголовным делом. Фото: vk.com/dorinspb
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Полиция возбудила уголовное дело после страшнейшей аварии на Суворовском проспекте в Санкт-Петербурге, в результате которой на глазах двух малышей погибла мать. Напомним, такси «Кио Рио» под управлением 25-летнего уроженца Ростовской области столкнулся с автобусом, отъезжавшим от остановки. В итоге таксиста выбросило на полосу встречного движения, где он въехал в «Шкоду», а затем отлетел на тротуар и снес стойку дорожных знаков, которая насмерть прижала женщину, гулявшую с детьми 4 и 6 лет.

- На место прибыли сотрудники ГИБДД и следователи ГУ МВД России. По результатам осмотра места происшествия, опроса очевидцев и просмотра записей камер видеонаблюдения следователями в отношении водителей такси и автобуса возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ. С обоими участниками ДТП проводятся процессуальные действия, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Теперь водителям грозит в худшем случае до 5 лет лишения свободы. Добавим, что шокированных детей унесли с места аварии прохожие. Затем малышей передали папе.

На Суворовском проспекте в Санкт-Петербурге такси насмерть сбило мать двоих детей.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU

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