Полиция возбудила уголовное дело после гибели мамы на глазах двух малышей в ДТП на Суворовском проспекте

18 Май 2020 2020-05-18T19:09:48+03:00

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Полиция возбудила уголовное дело после страшнейшей аварии на Суворовском проспекте в Санкт-Петербурге, в результате которой на глазах двух малышей погибла мать. Напомним, такси «Кио Рио» под управлением 25-летнего уроженца Ростовской области столкнулся с автобусом, отъезжавшим от остановки. В итоге таксиста выбросило на полосу встречного движения, где он въехал в «Шкоду», а затем отлетел на тротуар и снес стойку дорожных знаков, которая насмерть прижала женщину, гулявшую с детьми 4 и 6 лет.

- На место прибыли сотрудники ГИБДД и следователи ГУ МВД России. По результатам осмотра места происшествия, опроса очевидцев и просмотра записей камер видеонаблюдения следователями в отношении водителей такси и автобуса возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ. С обоими участниками ДТП проводятся процессуальные действия, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Теперь водителям грозит в худшем случае до 5 лет лишения свободы. Добавим, что шокированных детей унесли с места аварии прохожие. Затем малышей передали папе.

На Суворовском проспекте в Санкт-Петербурге такси насмерть сбило мать двоих детей.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU