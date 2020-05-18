2020-05-18T19:17:07+03:00
Общество

Детские сады откроются 1 июня в «зеленой зоне» Ленинградской области

Об этом во время прямой телефонной линии заявил губернатор Александр Дрозденко
Петр КИБЕР
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В "зеленой" зоне Ленобласти с 1 июня откроют детские сады. Фото: пресс-служба администрации ЛОВ "зеленой" зоне Ленобласти с 1 июня откроют детские сады. Фото: пресс-служба администрации ЛО
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Уже с 1 июня в «зеленой зоне» Ленинградской области вновь начнут работать детские сады. Об этом заявил глава региона Александр Дрозденко, который общался с жителями области по прямой телефонной линии.

- Кроме того, «с высокой долей вероятности», детсады откроются и в «желтой зоне», - пишет «Мойка 78».

Отметим, что 1 июня по всему миру отмечают День защиты детей, впрочем, вряд ли областные власти приурочили открытие детсадов к этой дате. Просто до 31 мая в регионе действует режим самоизоляции, кое-где усиленный особыми карантинными мерами.

Такие есть в «красной зоне», где ситуация с распространением корнавируса самая сложная.

По состоянию на 18 мая в «красную зону» входят Выборгский, Всеволожский и Гатчинский районы. Подпорожский, Лодейнопольский, Сланцевский, Лужский районы и Сосновый Бор – в «зеленой зоне», а остальные районы Ленобласти окрашены желтым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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