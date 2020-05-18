2020-05-18T19:43:26+03:00
Общество

«Сюрприз» в виде 166 мин времен ВОВ нашли возле газопровода в Ленобласти

Все боеприпасы были в состоянии сильной коррозии
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Военнослужащие ЗВО нашли 166 мин у газопровода в Ленобласти. Фото: пресс-служба ЗВОВоеннослужащие ЗВО нашли 166 мин у газопровода в Ленобласти. Фото: пресс-служба ЗВО
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Опасный «сюрприз» в виде 166 мин времен Великой Отечественной войны обнаружили во Всеволожском районе Ленинградской области. Тревоги добавлял тот факт, что все боеприпасы находились возле газопровода.

Оказалось, что сначала всего лишь на одну мину набрели местные жители, которые захотели поскорее избавиться от находки и позвонили в спецслужбы. На место прибыли военнослужащие инженерно-саперного полка общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО). Они быстро эвакуировали мину от греха подальше, а затем решили остаться и провести разведку территории. Чутье не подвело – военнослужащих в итоге ждал богатый «улов» в виде 166 мин.

- С применением специального транспорта военнослужащие эвакуировали 120-мм мины. Найденные боеприпасы были в состоянии сильной коррозии. Вскоре их доставили на полигон для дальнейшего уничтожения, - уточнили в пресс-службе ЗВО.

Добавим, что в течение всей операции по эвакуации снарядов времен ВОВ никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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