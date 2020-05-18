2020-05-18T20:05:44+03:00
Общество

Комиссию для медработников, которым отказали в выплатах по коронавирусу, создадут в Санкт-Петербурге

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Смольного
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Санкт-Петербурге создадут комиссию для медиков, которым отказали в выплатах из-за заражения коронавирусом.В Санкт-Петербурге создадут комиссию для медиков, которым отказали в выплатах из-за заражения коронавирусом.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Комиссия для медицинских работников, которым по какой-либо причине отказали в дополнительных выплатах из-за заражения коронавируса, может вскоре появиться в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно из распоряжения городского комитета по здравоохранению, опубликованного на сайте Смольного в антикоррупционной экспертизе проектов.

- Задачей комиссии является рассмотрение заявлений медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга, а также членов семьи умершего медработника о несогласии с решениями комиссий государственных учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга по непризнанию медработника пострадавшим вследствие оказания помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией, - гласит документ.

Предполагается, что в состав комиссии войдут 14 человек из комздрава, комитета по труду и занятости, профсоюза работников и Роспотребнадзора. Эти люди смогут повторно отказать в выплатах или назначить новую проверку каждого отдельного обращения медиков.

Напомним, ранее в Санкт-Петербурге значительно упростили правила, по которым медработникам с коронавирусом будут платить компенсации. Теперь врачам не надо писать объяснительные и доказывать свою невиновность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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