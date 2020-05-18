Еще 16 маршруток выйдут на улицы Санкт-Петербурга с 19 мая

18 Май 2020 2020-05-18T20:25:21+03:00

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На улицы Санкт-Петербурга решили выпустить еще больше маршруток. Об этом сообщили в компании «Организатор перевозок». Вероятно, это решение, как и ранее, связано с возросшим пассажиропотоком из-за окончания нерабочих дней после майских праздников. Тем более, судя по индексу самоизоляции в Северной столице, по будням на улицах города всегда очень много людей.

- С 19 мая 2020 года возобновляется движение «коммерческих» маршрутов со следующими номерами: К-25, К-82, К-99, К-108, К-116, К-118, К-152, К-165, К-184, К-195, К-259, К-261, К-287, К-367, К-401, а также К-425, - поспешили уведомить в СПб ГКУ «Организатор перевозок» на официальном сайте.

Напомним, с 18 мая в Санкт-Петербурге уже увеличили поток социальных автобусов и ряда других маршруток. В Смольном отмечают, что для обеспечения социальной дистанции петербуржцев на улицу при необходимости выпускают резервный подвижной состав. Это 182 автобуса, 45 трамваев и 59 троллейбусов.

ИСТОЧНИК KP.RU