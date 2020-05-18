155 млн рублей выделят Санкт-Петербургу на выплаты сотрудникам социальных учреждений
Санкт-Петербургу выделят почти 155 миллионов рублей на дополнительные выплаты для сотрудников социальных учреждений. Средства направят из резервного фонда правительства. Всего регионам России достанется на эти цели больше 7,6 млрд рублей.
- Суммы федеральных выплат будут зависеть как от квалификации сотрудника, так и от того, работает ли он непосредственно с больными коронавирусом, - поясняют на сайте правительства РФ.
Например, врачам полагается доплата в 40 тысяч рублей за работу в течение одной рабочей смены (это 14 дней), а при заражении COVID-19 – 60 тысяч. Для среднего медперсонала, лаборантов, медсестер, инструкторов и ряда других работников из этой категории предусмотрены доплаты от 25 до 35 тысяч рублей соответственно.
Социальные работники, психологи, воспитатели, логопеды, музыкальные работники, библиотекари и другие сотрудники соцучреждений могут ждать от 25 до 35 тысяч рублей, если на их работе тоже выявили коронавирус.
Добавим, что данные выплаты рассчитываются с 15 апреля по 15 июля 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU