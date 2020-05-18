Появилась инструкция, как жителям Санкт-Петербурга старше 65 лет получить выплату за самоизоляцию

18 Май 2020 2020-05-18T21:42:48+03:00

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В Смольном уточнили, как всем гражданам Санкт-Петербурга, которым больше 65 лет, получить единовременную выплату за самоизоляцию. Оказалось, что 2 тысячи рублей начислят автоматически только для маломобильных пенсионеров: 80 лет и старше или инвалидов 1 группы, достигших 74 лет и старше и являющихся инвалидами 2 группы, а также горожан старше 65 лет, находящихся на социальном обслуживании на дому.

Остальным же пенсионерам необходимо до 1 сентября 2020 года направить уведомление о соблюдении режима самоизоляции, чтобы получить заслуженные деньги. Форму этого документа можно скачать на сайте Городского информационно-расчетного центра. Там же можно найти электронные адреса администраций районов, а также инструкцию по заполнению формы.

Форма уведомления на выплату выглядит следующим образом.

- Заполненную форму нужно предоставить в администрацию своего района проживания одним из этих способов: простым (бумажным) письмом по почте, на адрес электронной почты администрации или же через специально установленный ящик в здании администрации. В итоге выплаты будут произведены после окончания режима самоизоляции, - информируют в комитете по информатизации и связи Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU