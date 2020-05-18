Жесткое ДТП автобуса, грузовиков и «Жигулей» произошло на Московском шоссе

18 Май 2020 2020-05-18T21:49:41+03:00

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Массовое ДТП с участием автобуса, двух грузовиков и «Жигулей» произошло на Московском шоссе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Все случилось около 19:30 возле дома №24 в Шушарах. «Паровозик» из четырех автомобилей остановил движение по одной из полос дороги. Причину аварии сейчас выясняют в ГИБДД.

В ДТП пострадал только водитель "Жигулей". Фото: vk.com/dorinspb

- В результате ДТП травмы средней степени тяжести получил водитель автомобиля ВАЗ-2104 - мужчина 1983 года рождения. Автобус, попавший в аварию - служебный, - коротко доложили в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Судя по фотографиям из соцсетей, в аварийном «квартете» сильнее всего пострадала легковушка. От столкновения фуры «Жигули» почти на половину оказался под попутным грузовиком. Очевидцы пишут в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте», что водитель легковушки вышел из машины сам, но ему потребовалась помощь врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU