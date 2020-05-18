2020-05-18T22:36:04+03:00
Происшествия

Жителя Колпино, забившего свою собаку до смерти, будут судить

Живодер ударил пса ногой, после чего четвероногий скончался
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Колпино будут судить местного жителя, убившего свою собаку ударом ноги.В Колпино будут судить местного жителя, убившего свою собаку ударом ноги.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Прокуратура Колпинского района утвердила свой обвинительный акт в отношении живодера, забившего собственную собаку до смерти. Несчастное животное не выдержало роковой удар и чуть позднее в муках скончалось. Однако жесткой поступок не остался без внимания правоохранительных органов. На мужчину оперативно завели уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель».

- По версии следствия, обвиняемый находился по месту своего жительства в городе Колпино. Он без видимых причин нанес удар ногой по холке собаки. Спустя некоторое время от полученных ранений животное скончалось, - сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Сейчас уголовное дело в отношении живодера направлено в районный суд для рассмотрения по существу. В худшем случае ему грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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