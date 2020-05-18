Буйный постоялец разгромил топором и мачете номер в апарт-отеле на улице Салова

18 Май 2020 2020-05-18T23:34:41+03:00

Злоумышленник не простил и видеокамеру, ликвидировав ее свои мачете. Фото: пресс-служба УВО войск нацгвардии РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти

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18 мая глубокой ночью в апарт-отеле на улице Салова, что находится во Фрунзенском районе в Санкт-Петербурге, начал буянить постоялец, вооружившийся топором и мачете. Сотрудник гостиницы увидел, как мужчина громит дверь своего номера и тут же нажал на кнопку тревожной сигнализации. Злоумышленник словно почувствовал это и отправился следом ломать камеру видеонаблюдения, чтобы за ним не подглядывали.

В основном, мужчина выместил ярость только в своем номере. Фото: пресс-служба УВО войск нацгвардии РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти

- Наряд вневедомственной охраны незамедлительно прибыл на место происшествия через 3 минуты. Сотрудники Росгвардии задержали не успевшего скрыться злоумышленника и передали его сотрудникам территориального отдела полиции. У мужчины изъяли мачете и топор, - передает пресс-служба УВО войск нацгвардии РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Затем сотрудники апарт-отеля проверили разгромленное имущество. Оказалось, что хулиган повредил диван и телевизор, которые находились в его номере. Стоимость ущерба сейчас подсчитывают.

ИСТОЧНИК KP.RU