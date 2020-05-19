2020-05-19T00:07:17+03:00
Общество

Депутаты нашли способ запретить ночные рюмочные в жилых домах Санкт-Петербурга

По новым правилам, «наливайки» с площадью меньше 50-60 «квадратов» попадут под запрет
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Депутаты планируют принять закон, запрещающий работать рюмочным с площадью меньше 50-60 квадратных метров в Санкт-Петербурге.Депутаты планируют принять закон, запрещающий работать рюмочным с площадью меньше 50-60 квадратных метров в Санкт-Петербурге.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Депутаты Санкт-Петербурга рассказали, как именно получится закрыть ночные рюмочные в жилых домах. Ранее в городском Законодательном Собрании в первом чтении уже приняли закон, запрещающий торговать спиртным заведениям, площадь которых меньше 20 квадратных метров. Однако «наливайки» в Северной столице, как правило, находятся в куда больших помещениях. Так что ко второму чтению закон обещают подкорректировать в лучшую сторону, как сообщил депутат Денис Четырбок в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге» на 92.0 FM.

ТЕМА ДНЯ в Петербурге. Меньше пятидесяти - не наливать

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- Думаем над тем, какой же размер поставить, ждем уточнения от комитета по предпринимательству по количеству бизнесменов, которые торгуют алкоголем в заведениях от 20 до 50 квадратных метров. В итоге под запрет, скорее всего, попадут рюмочные меньше 50-60 «квадратов». Мы сейчас склоняемся к этим цифрам. Лицензия на торговлю алкоголем аннулируется. Если торговля продолжается, то предпринимателю грозит вплоть до уголовной ответственности, - отметил Четырбок.

На все это наслаивается и ситуация с коронавиурсом. Депутаты советуют владельцам «наливаек» перестать терпеть убытки и тратиться на аренду и, наконец, закрыться заранее, перепрофилировать свой бизнес и больше не мучить жителей жилых домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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