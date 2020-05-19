Фитнес-залы заработают в Карелии в конце мая

19 Май 2020 2020-05-19T01:21:01+03:00

Однако не обойдется и без ограничений вроде числа посетителей и предварительной записи

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Долгожданные послабления в виде открытия тренажерных и фитнес-залов грядут в Карелии к концу мая. Об этом сообщили в пресс-службе администрации республики. Представители власти и бизнеса обсудили данный вопрос на специальной встрече, которая завершилась вполне плодотворно и с хорошими новостями. Однако без традиционных ограничений на время коронавируса не обошлось.

- К концу мая в Карелии начнут открывать фитнес и тренажерные залы. Разногласий по этому вопросу на встрече с бизнесом не было. Будет предварительная запись и ограничение числа посетителей. О групповых занятиях пока речи не идет, - отметили в пресс-службе администрации Карелии.

Добавим, что в республике, по данным на 18 мая 2020 года, выявили уже 233 случая заражения коронавирусом. От опасной инфекции умер только один человек, а 77 жителей успешно выздоровели. К слову, общепит в Карелии пока что решено не открывать.

ИСТОЧНИК KP.RU