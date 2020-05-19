Автор идеи об ограничении скорости на Невском проспекте отметил, что штрафовать водителей недостаточно

19 Май 2020 2020-05-19T01:58:06+03:00

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Депутат ЗакСа и глава петербургской организации «Союз Пешеходов России» Алексей Цивилев в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге» на 92.0 FM отметил, что больше не хочет ассоциировать себя со своей же идеей об ограничении скорости на Невском проспекте до 40 км/ч. Администрация Центрального района обещает повесить соответствующие дорожные знаки уже в сентябре. Однако парламентарий выступил против односложного решения проблемы Невского.

Замедление Невского не сильно поможет: автор идеи Алексей Цивилев и лидер СПб.Авто Святослав Данилов комментируют обещание главы Центрального района снизить скорость до 40 км/ч 00:00 00:00

- Я 3 года выдвигал эту идею. Ее со скепсисом и смехом встречали. А сейчас из всех предложений вроде парковок, введения новых пешеходных зон, расширения зоны для общественного транспорта власти в итоге взяли просто административную меру – штрафовать автомобилистов. С этим я не хочу быть связан. Мы ведь говорили про Таллин, про европейский опыт… Можно не трогать Невский, но увести поток людей, сделать пешеходным канал Грибоедова, - подчеркнул Цивилев.

С ним соглашается и Святослав Данилов, руководитель Региональной общественной организации автомобилистов «СПБ. АВТО».

- Снижение скоростного режима на Невском проспекте не решит проблему. Там и так трафик медленный, разгоняются только в вечернее или ночное время разные любители гонок. Если камеры повесят, то ситуация кардинально изменится. Но не получим ли мы увеличение заторов? И жители Невского потом будут жаловаться на выхлопы газа. Но пешеходным Невский не сделать – транспорт попросту некуда деть, - сказал Данилов.

ИСТОЧНИК KP.RU