Погода на 19 мая в Санкт-Петербурге: Облачно и небольшие дожди

19 Май 2020 2020-05-19T07:50:39+03:00

Вторник в Петербурге обещает быть солнечным, но прохладным Фото: Олег ЗОЛОТО

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Утро вторника, 19 мая 2020 года, началось в Санкт-Петербурге с яркого солнца. Голубое небо надо городом украсилось легкими, пушистыми облаками. День предвещает быть хорошим. По прогнозам синоптиков, в городе на Неве пройдут небольшие дожди, а воздух прогреется до 12 градусов тепла.

- 19 мая в Петербурге облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие дожди. Ветер западный, слабый, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ночью температура воздуха ночью держалась на уровне 3-5 градусов тепла, днем немного поднимется – до 10-12 выше нуля.

Увы, текущий май выдался холодным. К середине недели ожидается снижение температуры. Так, в среду, 20 мая, погода будет стоять такая же как и сегодня, а вот к четвергу, 21 мая, ухудшится. Утро обещает быть дождливым, а воздух прогреется всего лишь до 7-9 градусов выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU