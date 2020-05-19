Жители Соснового Бора останутся без холодной воды утром 19 мая 2020 года

19 Май 2020 2020-05-19T08:15:44+03:00

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Утром во вторник, 19 мая 2020 года, жители некоторых улиц города Сосновый Бор, что находится в Ленинградской области, останутся без холодной воды. Об этом горожан предупредила администрация. Причина тому, временные работы по замене пожарного гидранта.

- По информации оперативной дежурной службы, 19 мая, с 9:00 до 11:00 для проведения работ по замене пожарного гидранта в районе дома номер 8 по улице Малая Земля будет прекращена подача холодной воды, - говорится на сайте администрации города.

Так, временные неудобства коснутся жителей дома номер 7 по Молодежной улице, дома 3 на улице Малая Земля, домов 5 и 7 по улице Красных Фортов, а также детский сад номер 5, расположенный на Солнечной улице, ТЦ «Питер» и 1-й подъезд дома 26 по той же Солнечной улице.

После окончания работ подача водоснабжения будет восстановлена.

ИСТОЧНИК KP.RU