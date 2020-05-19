Коронавирус в Карелии, последние новости на 19 мая 2020 года: Умер 1 человек, 8 заболели

19 Май 2020 2020-05-19T08:51:17+03:00

Еще 1 человек умер от коронавируса в Карелии, 8 заболели Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Карелии на 19 мая 2020 года

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"Комсомолка" продолжает следить за тем, как протекает коронавирус в Карелии. Последние новости на 19 мая 2020 года печальные - в республике скончалась женщина, прижизненно получившая положительный тест на инфекцию. Это уже вторая смерть от COVID-19 в Карелии.

- В Карелии в Госпитале для ветеранов войн скончалась пациентка с положительным тестом на коронавирус. 83-летняя сегежанка имела другие хронические заболевания: ишемическую болезнь сердца и хроническую сердечную недостаточность, на фоне которых развился COVID-19 с пневмонией, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу Карелии.

Также за сутки подтверждено восемь новых случаев заражения. Пять человек заболели в Петрозаводске, два в поселке Элисенваара Лахденпохского района и один в Сегеже. Всего с начала пандемии зафиксировано уже 241 случай инфицирования.

Но есть и хорошие новости. Еще восемь человек выздоровели: один в Беломорске, остальные в Петрозаводске.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 39,2 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 5 раз выше и составляет 198,1 случая, по Северо-Западу – 147.

ИСТОЧНИК KP.RU