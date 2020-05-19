Мужчина душил и избил свою возлюбленную утром в Санкт-Петербурге

19 Май 2020 2020-05-19T09:14:20+03:00

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В Санкт-Петербурге полиция разыскивает мужчину, который незаконно хранил дома боевое оружие. О наличии огнестрела в одной из квартир в Кировском районе города правоохранители узнали в понедельник, 18 мая 2020 года, после обращения 38-летней женщины, возлюбленной разыскиваемого, которая пожаловалась на избиение.

- Заявительница рассказала, что в 11:20 утра в квартире дома 9 по проспекту Ветеранов у нее произошел конфликт с сожителем. По ее словам, 41-летний мужчина душил ее обеими руками, избивал и угрожал расправой, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

После жестокого конфликта, мужчина сбежал. В квартиру приехала полиция и начала осмотр места потасовки. Там они и обнаружили оружие: револьвер иностранного производства, предмет самодельного производства, похожий на автомат и нож в ножнах.

Все оружие было изъято, а полиция возбудила уголовное дело о его незаконном хранении. На данный момент мужчина объявлен в розыск.

ИСТОЧНИК KP.RU