2020-05-19T09:27:47+03:00
Происшествия

Молодую лошадь угнали из конюшни в Ленинградской области

Пропажу животного его хозяин обнаружил 19 мая в городе Сертолово
Лилия КОЗЛОВА
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Лошадь угнали из конюшни в городе Сертолово ЛенобластиЛошадь угнали из конюшни в городе Сертолово ЛенобластиФото: Артем КИЛЬКИН
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Полиция Ленинградской области занимается проверкой сообщения о краже лошади. Во вторник, 19 мая 2020 года, в правоохранительные органы Всеволожского района обратился 48-летний мужчина, который рассказал, что у его угнали молодую кобылу.

- Мужчина пояснил, что лошадь находилась во временно арендуемом загоне в городе Сертолово. Когда он очередной раз пришел проверить животное, то не нашел его на месте, - рассказали в главном управлении МДВ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В загоне были открытые двери в деннике конюшни, а лошади не было. Отмечается, что пропавшая кобыла молодая, ей всего 4 года.

На данный момент полиция проводит проверку по данному заявлению и устанавливает все детали произошедшего. После этого будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что в январе 2020 года в Гатчинском районе Ленинградской области уже происходила кража лошади. Тогда из закрытого загона похитили беременную кобылу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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