Модница с двумя кавалерами разбили несколько машин у Смольного университета в Санкт-Петербурге

19 Май 2020 2020-05-19T10:08:59+03:00

Компания из трех человек разбила несколько машин у Смольного университета в Санкт-Петербурге Фото: принтскрин видео.

Изменить размер текста: A A

В Санкт-Петербурге компания из трех человек устроила погром нескольких автомобилей на Полюстровском проспекте недалеко от Смольного университета. Во вторник, 19 мая 2020 года, в социальной сети появилось видео, на котором женщина в красных штанах и двое мужчин в черном заглядывают в окна припаркованных машин, а после разбивают одну из них.

- Ходят двое мужчин и женщина, один лет 35 второй, вроде, старше, черные кепки, видно не очень. Зато мадам та еще модница. Ходят потрошат все что попадается. Средневековыми методами, - рассказали в соцсети пострадавшие.

На кадрах видно, как трое подходят к машине, заглядывают в окна сначала одной, потом второй. Уходят, но через минуту один из них возвращается с камнем, разбивает стекло в машине и, ничего не взяв, уходит.

Пострадавший рассказал, что прокатился по району и увидел, что вокруг еще несколько машин также разбиты.

- Будьте бдительны, граждане бьют машины по ведомой только им логике, предупредил он.

Компания разбила несколько машин у Смольного университета в Санкт-Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU