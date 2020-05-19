2020-05-19T10:25:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Более 13 тысяч человек прошли тест на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

Почти 3 тысячи петербуржцев до сих пор находятся на карантине
Лилия КОЗЛОВА
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Более 13 тысячи человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за суткиБолее 13 тысячи человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за суткиФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Санкт-Петербурге за последние сутки тест на коронавирус прошли рекордное количество человек. По данным Смольного от 19 мая 2020 года обследованы еще 13 330 горожан. Результаты их анализов будут известны в течение ближайших недель.

- На данный момент на карантине находится 2969 человек. Из них 182 - в обсерваторе, 702 - на самоизоляции, 2085 – после контакта с зараженными, - сообщили в администрации Северной столицы.

Также в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом по номеру 122 обратились 1878 человек.

В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 770 обращений. О прибытии из другой страны на территорию России сообщили 89 человек. В Городскую службу скорой помощи направлено 315 обращения, в полицию - 63. Остальные звонки были справочного характера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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