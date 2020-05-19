2020-05-19T10:29:27+03:00
Общество

За выходные вертолетами эвакуировали четверых тяжелых пациентов из Ленобласти

Воздушная скорая отвезла в больницы двух взрослых и двоих детей
Петр КИБЕР
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За выходные в Ленобласти воздушная скорая помогла четверым пациентам. Фото: vk.com/san.aviaciaЗа выходные в Ленобласти воздушная скорая помогла четверым пациентам. Фото: vk.com/san.aviacia
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Четверых сложных пациентов из Ленинградской области перевезла на лечение за минувшие выходные воздушная скорая помощь. В крупные клиники вертолетами Национальной службы санитарной авиации были доставлены двое детей и двое взрослых.

- 15 мая 2020 года перевезен малыш с закрытой черепно-мозговой травмой из города Сланцы. В Выборге была оказана помощь мальчику с рвано-ушибленной раной головы, - сообщает паблик «НССА» ВКонтакте.

Кроме этого вертолетом в больницу Токсово из Тосно 16 мая был транспортирован пациент с сильным ожогом от пламени. А 17 числа из Луги в Ленинградскую областную клиническую больницу, расположенную в Санкт-Петербурге, доставлен пациент с острой почечной недостаточностью.

Благодаря воздушному транспорту, всем тяжелым больным была оказана срочная и необходимая медицинская помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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