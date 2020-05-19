За выходные вертолетами эвакуировали четверых тяжелых пациентов из Ленобласти
Четверых сложных пациентов из Ленинградской области перевезла на лечение за минувшие выходные воздушная скорая помощь. В крупные клиники вертолетами Национальной службы санитарной авиации были доставлены двое детей и двое взрослых.
- 15 мая 2020 года перевезен малыш с закрытой черепно-мозговой травмой из города Сланцы. В Выборге была оказана помощь мальчику с рвано-ушибленной раной головы, - сообщает паблик «НССА» ВКонтакте.
Кроме этого вертолетом в больницу Токсово из Тосно 16 мая был транспортирован пациент с сильным ожогом от пламени. А 17 числа из Луги в Ленинградскую областную клиническую больницу, расположенную в Санкт-Петербурге, доставлен пациент с острой почечной недостаточностью.
Благодаря воздушному транспорту, всем тяжелым больным была оказана срочная и необходимая медицинская помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU