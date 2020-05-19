2020-05-19T10:50:08+03:00
Происшествия

Таксист и водитель автобуса задержаны после смертельного ДТП, в котором погибла мать двоих детей

Авария произошла утром 18 мая на Суворовском проспекте Санкт-Петербурга
Петр КИБЕР
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Водитель автобуса и таксист задержаны после ДТП на Суворовском проспекте. Фото: vk.com/dorinspbВодитель автобуса и таксист задержаны после ДТП на Суворовском проспекте. Фото: vk.com/dorinspb
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Полиция задержала двух из трех водителей, участвовавших в страшном ДТП на Суворовском проспекте Санкт-Петербурга, где 18 мая на глазах ее двоих маленьких детей погибла 45-летняя женщина.

- Водитель автобуса и таксист задержаны на 48 часов на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса, как подозреваемые в совершении преступления. Их доставили в следственный изолятор, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Напомним, что утром понедельника при подъезде к пересечению с 9-й Советской улицей, водитель такси допустил столкновение в отъезжающим от остановки рейсовым автобусом, после чего протаранил встречную «Шкоду» и вылетел на противоположный тротуар, где у перехода стояла мать с двумя детьми.

Машина такси снесла светофорный столб, который упал и убил женщину на месте. Дети не пострадали, их забрал приехавший отец.

По правилам дорожного движения, водитель машины был обязан пропустить отъезжающий от остановки автобус, но и водитель автобуса должен был убедиться в безопасности маневра перед началом движения.

Виновника смертельного ДТП установит следствие. Уголовное дело уже заведено.

На Суворовском проспекте в Санкт-Петербурге такси насмерть сбило мать двоих детей.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU

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