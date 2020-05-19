Число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 19 мая 2020 года увеличилось на 5 человек

19 Май 2020 2020-05-19T10:52:56+03:00

Еще пять человек умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге на 19 мая Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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За сутки в России от COVID-19 скончались еще 115 человек. Из них число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 19 мая 2020 года - 5 человек. Всего за время пандемии новой инфекции в Северной столице зарегистрировано уже 95 смертей от болезни.

- Среди умерших четыре женщины и один мужчина, - сообщила комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 в эпидемический сезон 2020-2021.

Известно, что женщинам было 61 год, 82, 90, 55 лет. Мужчине 81 год. Пациенты имели хронические заболевания, в том числе гипертоническую болезнь, атеросклероз сосудов, ишемическую болезнь сердца, сахарный диабет, ожирение. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19.

Также за сутки в Петербурге подтвердилось еще 453 случая заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU