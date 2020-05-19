2020-05-19T11:10:47+03:00
Происшествия

Девочка отравилась насмерть на вечеринке в Ленинградской области

Еще двое подростков выжили
Лилия КОЗЛОВА
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Восьмиклассница отравилась насмерть в ЛенобластиВосьмиклассница отравилась насмерть в ЛенобластиФото: Олег ЗОЛОТО
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В Ленинградской области, городе Кировск, умерла 14-летняя девочка. Вечером в понедельник, 18 мая 2020 года, труп восьмиклассницы нашли в бесхозном гараже недалеко от улицы Победы. Рядом с ней лежала канистра с неизвестной жидкостью.

- На теле умершей следов насильственной смерти не было. Труп было отправлено в морг для установления причин летального исхода, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Позже полицейские выяснили, что с вечера 17 мая до вечера 18 мая компания подростков устроили «вечеринку» в этом самом гараже. Среди них были 17-летний парень, 15-летняя девочка и 14-летняя погибшая. Девочки были одноклассницами, мальчик нигде не работает, не учится.

Ребята распивали неизвестную жидкость из пятилитровой канистры, которую позже нашли с трупом девочки. По все видимостью, именно этим школьница и отравилась. Двое других подростков остались живы.

На данный момент канистра изъята и отправлена на экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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