Два самолета прилетят из Узбекистана и Франции в Санкт-Петербург 19 мая

19 Май 2020 2020-05-19T11:40:00+03:00

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В Пулково продолжают прибывать самолеты из заграницы, которые возвращают на Родину россиян, застрявших в других странах из-за эпидемии коронавируса. Так, во вторник, 19 мая, в Санкт-Петербург вернутся более 10 человек из Узбекистана и Франции. Большинство пассажиров этих рейсов - жители Петербурга и Ленинградской области.

- В Пулково ждут рейсы из Ташкента и Парижа. Из Азии прилетят 39 человек, из Европы ожидается почти в два раза больше – 78. После прилета все они будут обязаны провести 14 дней на самоизоляции. Те, у кого нет возможности изолироваться дома и жители других регионов, могут провести эти дни в обсерваторе в Курортном районе, - сообщили в Смольном.

Так, самолет из Ташкента уже приземлился в Северной столице в 11:45 часов. Рейс из Парижа ожидается в 20:30 часов.

Сразу после прибытия в аэропорту у путешественников возьмут анализы, проверят наличие симптомов, выдадут официальное предписание о 14-дневном карантине. Соблюдение режима изоляции по месту жительства контролируют районные поликлиники, сотрудники Роспотребнадзора и полицейские, в том числе с использованием камер видеонаблюдения.

С начала апреля через Пулково в Россию вернулись более 2200 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU