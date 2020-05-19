КАД встал в жесткую пробку из-за ДТП с грузовиком в Санкт-Петербурге

19 Май 2020 2020-05-19T12:13:28+03:00

Авария произошла утром 19 мая 2020 года на внутреннем кольце трассы

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В Санкт-Петербурге на Кольцевой автодороге утром во вторник, 19 мая 2020 года, образовалась серьезная пробка. В 11:10 на 43-м километре внутреннего кольца КАД произошло массовое ДТП с участием двух «легковушек» и грузовика.

- В результате грузовой автомобиль развернуло на проезжей части, он занял первую, вторую, третью и четвертую полосы, - сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Благо, пострадавших в результате аварии нет. На данный на места работают сотрудники дорожной инспекции, которые выясняют причину столкновения.

В настоящее время движение транспорта на участке КАД осуществляется по полосе безопасности. На место прибыли представители обслуживающей дорогу подрядной организации. Ожидается прибытие спецтехники для эвакуации поврежденного автомобиля.

На участке образовался автомобильный затор протяженностью около трех километров.

ИСТОЧНИК KP.RU