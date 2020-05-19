2020-05-19T12:13:28+03:00
Происшествия

КАД встал в жесткую пробку из-за ДТП с грузовиком в Санкт-Петербурге

Авария произошла утром 19 мая 2020 года на внутреннем кольце трассы
Лилия КОЗЛОВА
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ДТП остановило движение на КАД утром 19 маяДТП остановило движение на КАД утром 19 маяФото: СОЦСЕТИ
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В Санкт-Петербурге на Кольцевой автодороге утром во вторник, 19 мая 2020 года, образовалась серьезная пробка. В 11:10 на 43-м километре внутреннего кольца КАД произошло массовое ДТП с участием двух «легковушек» и грузовика.

- В результате грузовой автомобиль развернуло на проезжей части, он занял первую, вторую, третью и четвертую полосы, - сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Благо, пострадавших в результате аварии нет. На данный на места работают сотрудники дорожной инспекции, которые выясняют причину столкновения.

В настоящее время движение транспорта на участке КАД осуществляется по полосе безопасности. На место прибыли представители обслуживающей дорогу подрядной организации. Ожидается прибытие спецтехники для эвакуации поврежденного автомобиля.

На участке образовался автомобильный затор протяженностью около трех километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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