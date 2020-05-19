Еще одно уголовное дело возбудили после пожара в Новой Ладоге

19 Май 2020 2020-05-19T12:37:09+03:00

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В Ленинградской области возбуждено еще одно уголовное дело по факту уничтожения объекта культурного наследия в Новой Ладоге. В ночь с 16 на 17 мая 2020 года в городе неустановленное лицо совершило поджог дома 12 «а» по Кузнечному переулку, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия, – «Здания казармы для рабочих Комплекса зданий бывшего казенного винного склада конца XIX-начала XX вв.». В результате пожара помещение получило повреждения, которые привели к его уничтожению.

- Следствием установлено, что ранее при аналогичных обстоятельствах в этом же населенном пункте на протяжении последних нескольких лет сгорело не менее четырех объектов культурного наследия. Органами полиции были возбуждены уголовные дела, - рассказали в следственном комитете Ленобласти.

В настоящее время уголовные дела изъяты для дальнейшего расследования в следственном управлении Следственного комитета России по Ленинградской области. Сейчас выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и лиц, виновных в произошедшем.

ИСТОЧНИК KP.RU