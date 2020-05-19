2020-05-19T12:37:34+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 19 мая 2020 года: заболел сразу 81 человек

Мы собрали последние данные про новые случаи заражения коронавирусом Ленинградской области на 19 мая 2020 года: общее число заболевших составило 2133 человека
Петр КИБЕР
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Еще 81 человек заболел коронавирусом в Ленинградской области.Еще 81 человек заболел коронавирусом в Ленинградской области.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Оперштаб по мониторингу ситуации с распространением коронавируса в России привел свежие данные за прошедшие сутки. Одновременно стали известны и новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 19 мая 2020 года: заболел еще 81 человек.

- По состоянию на утро 19 мая общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Ленинградской области увеличилось до 2133 человек, - сообщает информационный центр Оперативного штаба.

Из общего количества заболевших выздоровели и выписаны 728 пациентов (+33 за минувшие сутки), количество подтвержденных смертей осталось на прежнем уровне – восемь человек.

В активной фазе болезни по причине инфекции COVID-19 в Ленинградской области остаются 1397 жителей региона. Все они проходят лечение под присмотром врачей в стационарах или же дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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