Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 19 мая 2020 года: заболел сразу 81 человек
Оперштаб по мониторингу ситуации с распространением коронавируса в России привел свежие данные за прошедшие сутки. Одновременно стали известны и новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 19 мая 2020 года: заболел еще 81 человек.
- По состоянию на утро 19 мая общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Ленинградской области увеличилось до 2133 человек, - сообщает информационный центр Оперативного штаба.
Из общего количества заболевших выздоровели и выписаны 728 пациентов (+33 за минувшие сутки), количество подтвержденных смертей осталось на прежнем уровне – восемь человек.
В активной фазе болезни по причине инфекции COVID-19 в Ленинградской области остаются 1397 жителей региона. Все они проходят лечение под присмотром врачей в стационарах или же дома.
ИСТОЧНИК KP.RU