2020-05-19T12:57:33+03:00
Общество

МЧС предупреждает о грозах 19 мая в Санкт-Петербурге

Спасатели предостерегают горожан и рассказывают о мерах безопасности
Петр КИБЕР
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МЧС предупреждает петербуржцев о грозе.МЧС предупреждает петербуржцев о грозе.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Региональное управление МЧС по Санкт-Петербургу предупреждает о грозах, которые могут обрушиться на город во вторник, 19 мая.

- Уважаемые петербуржцы и гости города! Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает: «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» прогнозирует: 19 мая ожидаются грозы, - сообщает пресс-служба МЧС.

Чтобы не попасть в беду, спасатели советуют горожанам, живущих как в квартирах, так и в частных домах: не выходить на улицу, закрыть окна и дымоходы. Также не рекомендуется топить печи или камины, так как выходящий из трубы дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть к себе электрический разряд молнии.

Также опасно находиться на крыше и около токоотвода-заземлителя. Во время грозы надо держаться подальше от электропроводки, антенн. Стоит отключить радио и телевизор, а также не пользоваться телефоном, особенно на улице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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