Петербуржец «пропил» 4 миллиона рублей с незнакомцем
В Санкт-Петербурге мужчина остался без очень крупной суммы денег и электронной техники после распития алкоголя с незнакомцем. 37-летний арбитражный управляющий одной компании 15 мая 2020 года пригласил неизвестного мужчину к себе домой и лишился 4 миллионов рублей.
- Днем 18 мая в полицию обратился житель Адмиралтейского района, который рассказал, что 15 мая пригласил к себе в квартиру в доме 98 по набережной Фонтанки неизвестного мужчину, - сообщали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.
Вместе с новым знакомым хозяин квартиры расписал алкоголь. А в три часа дня обнаружил, что остался без собутыльника, а также без ноутбука, двух мобильных телефонов и планшета.
Однако на этом приключения не закончились. Утром 18 мая ему пришло сообщение от банка о том, что с расчетного счета компании, где он работает управляющим, списано 4 миллиона рублей.
Теперь полиция проводит проверку и разыскивает незнакомца-собутыльника.
ИСТОЧНИК KP.RU