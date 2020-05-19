2020-05-19T13:02:19+03:00
Происшествия

Петербуржец «пропил» 4 миллиона рублей с незнакомцем

Мужчина пригласил собутыльника домой, а тот украл всю его технику
Лилия КОЗЛОВА
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Арбитражный управляющий пропил 4 миллиона рублей компании в Санкт-ПетербургеАрбитражный управляющий пропил 4 миллиона рублей компании в Санкт-ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге мужчина остался без очень крупной суммы денег и электронной техники после распития алкоголя с незнакомцем. 37-летний арбитражный управляющий одной компании 15 мая 2020 года пригласил неизвестного мужчину к себе домой и лишился 4 миллионов рублей.

- Днем 18 мая в полицию обратился житель Адмиралтейского района, который рассказал, что 15 мая пригласил к себе в квартиру в доме 98 по набережной Фонтанки неизвестного мужчину, - сообщали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вместе с новым знакомым хозяин квартиры расписал алкоголь. А в три часа дня обнаружил, что остался без собутыльника, а также без ноутбука, двух мобильных телефонов и планшета.

Однако на этом приключения не закончились. Утром 18 мая ему пришло сообщение от банка о том, что с расчетного счета компании, где он работает управляющим, списано 4 миллиона рублей.

Теперь полиция проводит проверку и разыскивает незнакомца-собутыльника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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