Петербуржец «пропил» 4 миллиона рублей с незнакомцем

19 Май 2020 2020-05-19T13:02:19+03:00

Мужчина пригласил собутыльника домой, а тот украл всю его технику

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В Санкт-Петербурге мужчина остался без очень крупной суммы денег и электронной техники после распития алкоголя с незнакомцем. 37-летний арбитражный управляющий одной компании 15 мая 2020 года пригласил неизвестного мужчину к себе домой и лишился 4 миллионов рублей.

- Днем 18 мая в полицию обратился житель Адмиралтейского района, который рассказал, что 15 мая пригласил к себе в квартиру в доме 98 по набережной Фонтанки неизвестного мужчину, - сообщали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вместе с новым знакомым хозяин квартиры расписал алкоголь. А в три часа дня обнаружил, что остался без собутыльника, а также без ноутбука, двух мобильных телефонов и планшета.

Однако на этом приключения не закончились. Утром 18 мая ему пришло сообщение от банка о том, что с расчетного счета компании, где он работает управляющим, списано 4 миллиона рублей.

Теперь полиция проводит проверку и разыскивает незнакомца-собутыльника.

ИСТОЧНИК KP.RU