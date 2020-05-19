Станция метро "Беговая" закрылась по техническим причинам

19 Май 2020 2020-05-19T13:39:21+03:00

В 12:54 на вход и выход закрылась станция метро "Беговая" Фото: Артем КИЛЬКИН

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В 12:54 на вход и выход закрылась станция метро "Беговая". Как сообщает пресс-служба петербургского метрополитена, "по техническим причинам" работа станции временно ограничена. Поезда пока идут только до "Приморская".

Напомним, что "Новокрестовская" была закрыта ранее из-за низкого пассажиропотока во время режима самоизоляции.

Больше получаса "Беговая" была недоступна для пассажиров. Учитывая, что зеленая и фиолетовая ветки не имеют пересадочной станции - на всех других линиях они есть - то людям, направлявшимся в Приморский район, приходилось ехать с несколькими пересадками до "Старой деревни" или по синей линии до "Черной речки".

Более подробной информации о причинах закрытия в подземке пока так и не озвучили, но через полчаса "Беговую вновь" открыли.

- В 13:26 станция "Беговая" открыта на вход и выход, - сообщает пресс-служба подземки.

В настоящий момент вся петербургская подземка работает в штатном режиме с учетом ограничений в период режима самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU