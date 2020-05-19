2020-05-19T13:23:15+03:00
Общество

КАД встал в рекордно длинную пробку в Санкт-Петербурге днем во вторник

Затор растянулся на 10 километров от Пискаревского проспекта
Лилия КОЗЛОВА
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КАД встал в длинную пробку днем 19 мая 2020 годаКАД встал в длинную пробку днем 19 мая 2020 годаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Кольцевая автодорога в Санкт-Петербурге снова стоит в пробках. Днем во вторник, 19 мая 2020 года, в Северной столице на 12:42 часов образовался рекордно длинный для этого времени затор на КАД.

- КАД встал в самую длинную пробку для данного времени суток за всю последнюю неделю. Автомобили стоят на внутренней стороне Пискаревского проспекта до Колтушского шоссе. Длина пробки – 10,7 километров, - сообщил сервис «Яндекс».

Также пробка длиной в 5,5 километров образовалась в половину 12 дня на внутренней стороне КАД от Рябовского шоссе до Колтушского шоссе.

Неожиданно плотное движение в полдень стало на шоссе Революции - Рябовском шоссе. Загруженность магистрали к КАД — 9 баллов, что на 7 баллов выше обычного.

В целом, на 13 часов, загруженность дорог в Петербурге оценивается в 3 балла. Ожидается, что пробки в ближайшие 3 часа останутся на этом же уровне, а с 17 часов начнут расти и к 18 часам достигнут пика в 5 баллов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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