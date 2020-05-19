Авторынок в Санкт-Петербурге обрушился из-за коронавируса

19 Май 2020 2020-05-19T13:43:30+03:00

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Авторынок Санкт-Петербурга в апреле 2020 года упал на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение продаж произошло из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщают на официальном сайте аналитического агентства «АВТОСТАТ».

По подсчетам экспертов, жители Санкт-Петербурга приобрели 2,6 тыс. новых легковых автомобилей. Лидер по продажам – KIA Rio. Автомобили этой марки купили 119 петербуржцев. Второе место занял кроссовер Volkswagen Tiguan (105). На третьей позиции - Hyundai Creta (104).

В ТОП-10 также вошли Volkswagen Polo (83), LADA Largus (74) и LADA Vesta (63). Новенький кроссовер Skoda Karoq, продажи которого в России начались в феврале 2020 года, оказался на седьмой строчке. Им заинтересовались 62 человека.

Закрыли рейтинг LADA Granta (60), Skoda Kodiaq (58 ) и Renault Duster (56).

Согласно данным «АВТОСТАТ», гораздо хуже в Санкт-Петербурге во время пандемии стали продаваться автомобили сегмента luxury. За апрель их купили лишь 6 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU