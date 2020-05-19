От рукопожатий могут отказаться после пандемии коронавируса в Санкт-Петербурге

19 Май 2020 2020-05-19T14:04:12+03:00

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После окончания пандемии коронавируса жители Санкт-Петербурга изменят свое отношение к некоторым привычкам и правилам этикета. Такое мнение высказала во вторник, 19 мая 2020 года, кандидат политических наук, доцент кафедры международных отношений СЗИУ РАНХиГС Нина Шевчук.

- Пандемия уже внесла свои коррективы в правила общепринятого во многих странах этикета. Это касается, в первую очередь, рукопожатия, от которого нам пришлось отказаться. И теперь не протянуть руку для приветствия больше не будет признаком дурного тона, а, напротив, таким признаком будет, если вы первым инициируете рукопожатие или тем более приветственные объятия и поцелуи, - считает политолог.

При этом Нина Шевчук отмечает, что совсем рукопожатия не пропадут. А вот такие нововведения как ногопожатие или касание плечами, локтями не приживутся в современном обществе, так как они не увеличивают дистанцию между людьми, а, наоборот, сокращают ее.

Также эксперт считает, что многие работодатели после окончания пандемии продолжат проводить совещания или важные встречи с помощью мессенджеров, и это не будет считаться чем-то неприличным. А вот от визиток деловые люди скорее всего откажутся. Более целесообразно, считает Шевчук, поинтересоваться у собеседника есть ли у него страница в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU