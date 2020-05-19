Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 19 мая 2020 года: Количество людей на улице зашкаливает
Жители города на Неве в очередной раз массово вышли на улицу и побили антирекорд. Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге 19 мая 2020 года на 13:30 часов составил всего 1,5 балла. Ниже показателя за время пандемии коронавируса еще не было.
- Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге на 13:30 составил 1,5 балла. Через полчаса он поднялся до 1,6 балла — это значит, что на улице очень много людей, - сообщает сервис «Яндекс».
Горожан не пугает ни ежедневный рост зараженных коронавирусом, ни холодная майская погода.
Вчера по итогам дня индекс самоизоляции составил 2 балла, это на 1,5 балла больше, чем в средний понедельник до распространения коронавируса. В прошлый понедельник местный индекс составлял 2,9 балла — за неделю индекс упал на 0,9 балла.
Напомним, что за последние сутки в Петербурге было зафиксировано еще 453 случая заражения коронавирусом. С начала пандемии общая цифра превысила 11 тысяч инфицированных.
ИСТОЧНИК KP.RU