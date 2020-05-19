2020-05-19T14:35:38+03:00
Общество

Стало известно, как Санкт-Петербург отметит День города

27 мая устроят онлайн-парад барабанщиков и закрытый концерт в Петропавловской крепости
Петр КИБЕР
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День города в Петербурге отметят шоу барабанщиков и концертом, но все только онлайн.День города в Петербурге отметят шоу барабанщиков и концертом, но все только онлайн.Фото: Артем КИЛЬКИН
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27 мая Санкт-Петербург традиционно празднует свой день рождения. В этом году Северной столице исполняется 317 лет. Но лишь за неделю до праздника стало известно, как будут отмечать День города в условиях карантинных ограничений.

- Петербург отметит День города онлайн-парадом барабанщиков и концертом в Петропавловской крепости, - пишет газета «Петербургский дневник».

Увы, но режим самоизоляции скажется на торжествах. Пока в городе запрещено проводить массовые мероприятия, поэтому большая часть торжеств пройдет в онлайн-режиме, а сами они окажутся не такими пышными, как обычно.

Так, онлайн-шоу DrumПарад объединит тысячи лучших барабанщиков со всего мира, а его кульминацией станет новый мировой рекорд – самый массовый ударный флешмоб.

Состоится и концерт. В Нарышкином бастионе Петропавловской крепости соберутся любимые горожанами артисты, в том числе Игорь Корнелюк, Юрий Гальцев, Алиса Вокс. Будет сюрприз и от семьи Боярских. Но зрители увидят все только по телевизору. Пускать в Петропавловку никого не будут – коронавирус, однако.

ИСТОЧНИК KP.RU

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